Названы ускоряющие старение организма продукты

Сохранение молодости зависит, в том числе, от ежедневного рациона. О том, какие продукты питания следует исключить, чтобы не ускорить старение организма, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог и эндокринолог Анастасия Черных.
— Сахар ведёт к быстрому старению организма — это уже доказано, — а также к хроническому стрессу. Употребление сладкого повышает уровень инсулина, в ответ на это вырабатывается кортизол — гормон стресса. Это приводит к состоянию хронического стресса, когда человек быстро устаёт и у него нет сил ни на что, — предупредила доктор.
Медик также призвала исключить из рациона жирные и зажаренные до хрустящей корочки блюда. Эти вещества при накоплении в организме повреждают почки, сосуды и сердце, способствуют появлению морщин, подчеркнула диетолог.
Life.ru рассказал, что употребление ультраобработанных продуктов способствует ускорению процессов старения. К таким продуктам относятся изделия, созданные с применением очищенных ингредиентов, синтетических добавок и химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы. Примеры таких продуктов включают фастфуд, выпечку, замороженную пиццу, чипсы и сладкие напитки.