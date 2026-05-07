Fars: бойцы ВС Ирана начали в перестрелку с противником

Иранское агентство Fars сообщает о перестрелке на юге Ирана. Иранские военные вступили в бой с неким «противником».
«Данные агентства Fars свидетельствуют, что во время перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником целью были коммерческие части причала Бахман», — передает агентство.
Ранее иранская пресса информировала о взрывах на юге страны — в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал заявление о блокаде Ормузского пролива. Он сообщил, что ее якобы невозможно пройти никому. Трамп сравнил блокаду со сплошной стеной, которая защищает от всего.
Тем временем спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф высмеял американскую операцию на Ближнем Востоке. Галибаф считает, что операция США против Тегерана не достигла своих целей и провалилась.