Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: бойцы ВС Ирана начали в перестрелку с противником

Во время перестрелки ВС Ирана с противником целью были коммерческие части причала Бахман.

Источник: Комсомольская правда

Иранское агентство Fars сообщает о перестрелке на юге Ирана. Иранские военные вступили в бой с неким «противником».

«Данные агентства Fars свидетельствуют, что во время перестрелки между вооруженными силами Ирана и противником целью были коммерческие части причала Бахман», — передает агентство.

Ранее иранская пресса информировала о взрывах на юге страны — в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал заявление о блокаде Ормузского пролива. Он сообщил, что ее якобы невозможно пройти никому. Трамп сравнил блокаду со сплошной стеной, которая защищает от всего.

Тем временем спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф высмеял американскую операцию на Ближнем Востоке. Галибаф считает, что операция США против Тегерана не достигла своих целей и провалилась.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше