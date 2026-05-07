Тренер развеяла популярный миф о сауне

Существует мнение, что поход в баню помогает значительно ускорить похудение, якобы, организм избавляется от жира вместе с потом. Этот популярный миф развеяла в разговоре с «Газетой.Ru» тренер Ирина Мальцева.
— Баня и сауна снижают цифру на весах сразу после захода, но уходят вода и соли. Никакого сожженного жира тут нет, ушла жидкость и вернулась обратно с едой и водой. Жир уходит при другом сценарии: калорий меньше, силовые тренировки и нормальный сон, — объяснила эксперт.
Специалист уточнила, что баня действительно расслабляет мышцы, снимает усталость, помогает спать глубже, и через это косвенно поддерживает режим. Однако, при этом важно полностью исключить алкоголь при посещении сауны.
«Москва 24» отметила, что поход в баню становится серьезной нагрузкой для организма. Поэтому популярное мнение, что при простуде обязательно надо идти в парную ради ускорения выздоровления, является мифом. Отправиться в баню можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться, плюс ощущает небольшое першение в горле и начинающиеся насморк и кашель. Тогда это может стать профилактикой заболевания.