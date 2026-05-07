Тренер развеяла популярный миф о сауне

«Москва 24» отметила, что поход в баню становится серьезной нагрузкой для организма. Поэтому популярное мнение, что при простуде обязательно надо идти в парную ради ускорения выздоровления, является мифом. Отправиться в баню можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться, плюс ощущает небольшое першение в горле и начинающиеся насморк и кашель. Тогда это может стать профилактикой заболевания.