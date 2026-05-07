Кинолог назвал смертельный для собак лесной цветок

Ландыш — одно из самых ядовитых растений для животных, вызвать отравление способна даже вода, в которой стояли цветы. Об этом предупредил в беседе с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Ландыш опаснее для питомцев, чем многие другие известные ядовитые растения, поскольку атакует сердце, а специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует, — сказал специалист.
Он уточнил, что опасность представляют абсолютно все части растения. Особенно привлекательны для собак ярко-красные ягоды, но именно они содержат высокую концентрацию яда.
Первые симптомы отравления включают рвоту, острую диарею, слюнотечение.
