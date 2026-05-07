Кинолог назвал смертельный для собак лесной цветок

Кинолог Голубев: вода, в которой стояли ландыши, может отравить питомца.

Источник: Комсомольская правда

Ландыш — одно из самых ядовитых растений для животных, вызвать отравление способна даже вода, в которой стояли цветы. Об этом предупредил в беседе с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.

— Ландыш опаснее для питомцев, чем многие другие известные ядовитые растения, поскольку атакует сердце, а специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует, — сказал специалист.

Он уточнил, что опасность представляют абсолютно все части растения. Особенно привлекательны для собак ярко-красные ягоды, но именно они содержат высокую концентрацию яда.

Первые симптомы отравления включают рвоту, острую диарею, слюнотечение.

360.ru сообщил, что дача может быть опасной для кошек и собак из-за наличия токсичных растений. Даже при случайном контакте с некоторыми из них у животных могут возникнуть отравление или раздражение. Особую опасность представляют декоративные цветы и кустарники, а также некоторые огородные культуры.