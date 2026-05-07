Словацкий премьер Роберт Фицо на 9 Мая в Москву доставит послание от Владимира Зеленского. Об этом сообщил госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец, слова политика приводит издание Marker.
«Он также может получить ценную информацию от российского президента о том, как тот видит усилия по прекращению конфликта», — сказал Хованец.
Информация о формате визита Фицо на День Победы в Москву несколько раз менялась. Сначала стало известно, что Латвия и Литва не хотят пропускать самолет Фицо на торжества ко Дню Победы в России. Кремль назвал подобный запрет проявлением русофобской политики.
Однако потом Фицо подтвердил, что все-таки будет присутствовать 9 мая в российской столице: вместо участия в параде он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. Словацкий премьер подчеркнул, что не стыдится своих намерений почтить память солдат Красной Армии в Москве.