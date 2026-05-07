Врач скорой помощи перечислила порядок действий при укусе змеи

Врач Гузь: при укусе змеи нужно немедленно промыть рану и вызвать скорую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Укус змеи может привести к тяжелому состоянию и даже гибели. О том, как действовать при укусе, рассказала «РИАМО» врач скорой помощи Светлана Гузь.

— Раны сразу необходимо промыть водой с мылом 2−3 минуты, чтобы смыть остатки яда с кожи. Нельзя тереть. Затем следует наложить стерильную повязку, зафиксировать укушенную конечность и вызвать скорую помощь, — перечислила доктор.

По ее словам, при возможности необходимо сфотографировать змею — это поможет медикам с выбором антидота. Если отек во время ожидания врача нарастает, то следует положить ноги на возвышенность, что улучшить кровоснабжение головного мозга.

360.ru сообщил, что укус ядовитой змеи можно отличить, визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины. Кроме того, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль.