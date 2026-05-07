Врач скорой помощи перечислила порядок действий при укусе змеи

360.ru сообщил, что укус ядовитой змеи можно отличить, визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины. Кроме того, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль.