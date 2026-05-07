Гусев объяснил замену Бителло и Осипенко перед серией пенальти в Кубке России

«Мы готовились, пробивали пенальти после тренировок, но это лотерея, здесь, по моему мнению, всегда такой момент, что кто-то может забить, кто-то может не забить. Сегодня у нас не получилось. Почему сняли Бителло? Я понимал, что приближается серия пенальти. Уже игроки просили. Бителло подошел, сказал, что задняя, нужно было освежать. Макс тоже спросил, показал, что не сможет. Я бы их не менял, если бы все было нормально», — сказал Гусев.