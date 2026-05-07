Гусев объяснил замену Бителло и Осипенко перед серией пенальти в Кубке России

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» Бителло и Максим Осипенко почувствовали дискомфорт, поэтому их решили заменить перед серией пенальти ответного матча финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России с «Краснодаром». Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Ролан Гусев.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» в серии пенальти одержал победу над «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России.
«Мы готовились, пробивали пенальти после тренировок, но это лотерея, здесь, по моему мнению, всегда такой момент, что кто-то может забить, кто-то может не забить. Сегодня у нас не получилось. Почему сняли Бителло? Я понимал, что приближается серия пенальти. Уже игроки просили. Бителло подошел, сказал, что задняя, нужно было освежать. Макс тоже спросил, показал, что не сможет. Я бы их не менял, если бы все было нормально», — сказал Гусев.
Также он рассказал о повреждении капитана «Динамо» Даниила Фомина. «Что касается повреждения Фомина, сложно сказать, сейчас прилетим в Москву, доктора будут делать МРТ, будем смотреть. У Максима Осипенко не то что бы травма, подгрузилось, получил дискомфорт», — добавил тренер.