Врач Умнов: шум в ушах может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, на что может указывать шум в ушах.
Регулярный звон или гул в ушах, известный как тиннитус, может быть связан не только с заболеваниями уха, но и с психоэмоциональными расстройствами. При тревожных и депрессивных состояниях снижается уровень главного тормозного нейромедиатора ГАМК, что приводит к повышению возбудимости нейронов слуховой коры. В результате мозг перестает фильтровать внутренний шум слухового нерва, и человек начинает его слышать. Часто возникает замкнутый круг: шум вызывает тревогу, а тревога усиливает шум.
Тиннитус может быть вызван и другими причинами. Среди них — серная пробка, которую можно устранить промыванием уха, а также более серьезные заболевания, такие как болезнь Меньера, сопровождающаяся риском потери слуха, или опухоли.
А вот возрастное снижение слуха после 60−65 лет также часто проявляется двусторонним высокочастотным шумом — это звон, писки, «сверчки», признак деградации слухового нерва. Так же может дать о себе знать остеохондроз шейного отдела, он часто проявляется у людей после 40, с сидячей работой.
— Этот шум непостоянный, может сопровождаться головной болью в области затылка, головокружением, «мушками» перед глазами, головокружением и хрустом в шее, — говорит врач Газета.ru.
Эксперт предупредил, что шум в ушах способен существенно снижать качество жизни, мешать засыпанию и вызывать раздражительность.
Ранее, врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин напомнил, что если человек мало двигается, как при офисной сидячей работе, то со временем начинаются проблемы со здоровьем. Его преследуют головные боли, шум в ушах, проблемы со сном и памятью, дискомфорт в шее и плечах, а также онемение в руках. Но можно стабилизировать это состояние с помощью физических нагрузок, пишет aif.ru.
Кстати, непрерывное прослушивание музыки во время сна может привести к необратимому снижению слуха и другим нарушениям. Об этом «Известиям» рассказал пластический хирург, к.м.н., Ольга Чернова. 6−8 часов непрерывной стимуляции — это фактически форсированный режим износа. Волосковые клетки не регенерируют. Их гибель необратима.