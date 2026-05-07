Caixin: Китайский нефтяной танкер атаковали на входе в Ормузский пролив

Нефтяной танкер, который принадлежит китайской компании, атаковали в понедельник, 4 мая, на входе в Ормузский пролив. Это стало первым подобным нападением на судно из Китая. Об этом сообщил в четверг, 7 мая, китайский портал Caixin.
— Танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован 4 мая около побережья порта Аль-Джир ОАЭ на входе в Ормузский пролив. На палубе начался пожар, — сказано в статье.
В момент атаки на судне была замечена маркировка «China Owner & Crew».
Источник издания отметил, что это стало первым случаем нападения на китайский нефтяной танкер.
6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.
Однако 3 мая Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.