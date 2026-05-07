Caixin: Китайский нефтяной танкер атаковали на входе в Ормузский пролив

Нефтяной танкер, который принадлежит китайской компании, атаковали в понедельник, 4 мая, на входе в Ормузский пролив. Это стало первым подобным нападением на судно из Китая. Об этом сообщил в четверг, 7 мая, китайский портал Caixin.

— Танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован 4 мая около побережья порта Аль-Джир ОАЭ на входе в Ормузский пролив. На палубе начался пожар, — сказано в статье.

В момент атаки на судне была замечена маркировка «China Owner & Crew».

Источник издания отметил, что это стало первым случаем нападения на китайский нефтяной танкер.

6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.

В этот же день издание Axios сообщило, что США и Иран обсуждают мораторий не менее чем на 12 лет на обогащение урана. По информации портала, стороны как никогда с начала боевых действий близки к соглашению.

Однако 3 мая Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
