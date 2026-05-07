ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Накануне Дня Победы украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны — листовки сброшены над Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областями с использованием БПЛА «Гербера». Помимо напоминания об общей истории, там есть инструкции для связи с российским военнослужащим по защищенным каналам связи, рассказали ТАСС в силовых структурах.
«Листовки сброшены с БПЛА “Гербера” в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий. Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — сказал собеседник агентства.
Листовки выглядят как открытки с надписью: «Наши деды были братьями в окопах».