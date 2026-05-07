Fox: Соединенные Штаты ударили по Ирану

Соединенные Штаты Америки нанесли удары по территории Ирана, но не считают это возобновлением войны. Об этом в четверг, 7 мая, сообщила журналист канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники.

— ВС США только что нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм и городу Бендер-Аббас, рассказал мне американский чиновник высокого ранга. Но это не возобновление военных действий, — написала она в социальной сети X.

6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.

В этот же день издание Axios сообщило, что США и Иран обсуждают мораторий не менее чем на 12 лет на обогащение урана. По информации портала, стороны как никогда с начала боевых действий близки к соглашению.

Однако 3 мая Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана о трехступенчатом завершении войны. Тегеран представил Вашингтону план, состоящий из трех этапов, который предполагает переход от перемирия к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Иран предложил в первую очередь достичь долгосрочного мира и открыть Ормузский пролив.

