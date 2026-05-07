Гусев поблагодарил футболистов "Динамо" за матч с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» в матче с «Краснодаром» показали, что могут переигрывать чемпионов России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Ролан Гусев.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» в гостях проиграло «Краснодару» в ответном матче финала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России (0:0, 5:6 по пенальти).
«Ребятам огромное спасибо за сегодняшний матч. Показали, что могут играть и переигрывать чемпионов. Наверное, не мне подводить итог [весны], для этого есть руководители футбольного клуба, которые будут анализировать и итоги подводить. Мое дело — готовить команду к следующей игре, опять же с этой командой», — сказал Гусев.
«Тактически и физически все было нормально. Единственное — не хватило забитых голов. Немного моментов? Были подходы, заходили в штрафную, последней передачи не хватило, агрессии в завершающей стадии. Такая игра была. “Краснодар” иногда перехватывал инициативу, потом мы это делали», — добавил тренер бело-голубых.