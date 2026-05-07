Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство Ирана раскритиковало проект резолюции США по Ормузу: «Ошибочный и односторонний»

Поспред Иравани: США не имеют правовых оснований находиться в Персидском заливе.

Источник: Комсомольская правда

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани назвал присутствие американских военных в Персидском заливе юридически необоснованным фактором. Он считает, что это только усиливает напряженность в регионе.

По словам Иравани, Тегеран готов взять на себя обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Однако для этого необходимо отменить морскую блокаду со стороны США и завершить конфликт.

Иравани также назвал морскую блокаду и атаки на иранские суда грубым нарушением США режима прекращения огня. Постпред добавил, что предложенный США и Бахрейном проект резолюции глубоко ошибочен и политически мотивирован.

«США и Бахрейн совместно внесли глубоко ошибочный, односторонний и политический мотивированный проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе и вокруг него», — сказал он для журналистов.

При этом по заверениям Белого дома, США и Иран якобы провели успешные переговоры, сделка приближается.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше