Постпредство Ирана раскритиковало проект резолюции США по Ормузу: «Ошибочный и односторонний»

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани назвал присутствие американских военных в Персидском заливе юридически необоснованным фактором. Он считает, что это только усиливает напряженность в регионе.
По словам Иравани, Тегеран готов взять на себя обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Однако для этого необходимо отменить морскую блокаду со стороны США и завершить конфликт.
Иравани также назвал морскую блокаду и атаки на иранские суда грубым нарушением США режима прекращения огня. Постпред добавил, что предложенный США и Бахрейном проект резолюции глубоко ошибочен и политически мотивирован.
«США и Бахрейн совместно внесли глубоко ошибочный, односторонний и политический мотивированный проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе и вокруг него», — сказал он для журналистов.
При этом по заверениям Белого дома, США и Иран якобы провели успешные переговоры, сделка приближается.