Не ждите скидок: эксперты предупредили о росте цен на автомобили

Волгоградцам, планирующим покупку авто, стоит поторопиться: летом 2026 года цены на новые машины продолжат расти. Прогноз озвучил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
Средний рост — около 5%, но цифры зависят от бренда и страны производства. Дополнительный фактор — повышение базовой ставки НДС с 1 января 2026 года. Корректировки уже начались: с 1 мая некоторые марки обновили прайс-листы. Кроссовер Solaris HC подорожал на 65−90 тысяч рублей.
Ждать массовых скидок летом не стоит. Дефицит и стабильный спрос не мотивируют продавцов на распродажи. Покупателям стоит ориентироваться на точечные акции у официальных дилеров.
Схожей оценки придерживается глава «Автостата» Сергей Целиков. Складские запасы стабильны, поэтому дилеры не нуждаются в крупных скидках. Существенных ценовых колебаний летом 2026 года не ожидается.
Тем, кто откладывал покупку, стоит пересчитать бюджет: экономия на отсрочке может обернуться переплатой.
