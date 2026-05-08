"Астон Вилла" и "Фрайбург" вышли в финал Лиги Европы

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Английская «Астон Вилла» и германский «Фрайбург» стали участниками финального матча футбольной Лиги Европы.
В полуфинале «Астон Вилла» одолела английский «Ноттингем Форест». В первом матче команда на чужом поле проиграла со счетом 0:1, однако в ответной игре одержала разгромную победу, забив четыре безответных мяча. «Фрайбург», оказавшийся сильнее португальской «Браги», также уступил в первой встрече, которая прошла на выезде (1:2), но взял реванш в родных стенах (3:1).
Изначально в Лиге Европы благодаря победе в прошлом розыгрыше Кубка Англии должен был сыграть «Кристал Пэлас». Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. «Кристал Пэлас» и французским «Лионом» на тот момент владел американец Джон Текстор. В июне бизнесмен покинул руководство французского клуба. УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции. «Кристал Пэлас» в турнире заменил «Ноттингем Форест», который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.
Для главного тренера «Астон Виллы» испанца Унаи Эмери это будет шестой финал Лиги Европы. Ранее он приводил к победе в турнире испанские «Севилью» (2014, 2015, 2016) и «Вильярреал» (2021), а также доходил до решающей встречи с английским «Арсеналом» (2019), но канониры проиграли английскому «Челси» (1:4).
Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле. Игру примет домашний стадион «Бешикташа».
Лига Европы — второй по значимости клубный турнир Европы. Действующим победителем является английский «Тоттенхэм». Рекорд по числу титулов принадлежит «Севилье» (7). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.