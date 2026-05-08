"Астон Вилла" и "Фрайбург" вышли в финал Лиги Европы

Изначально в Лиге Европы благодаря победе в прошлом розыгрыше Кубка Англии должен был сыграть «Кристал Пэлас». Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. «Кристал Пэлас» и французским «Лионом» на тот момент владел американец Джон Текстор. В июне бизнесмен покинул руководство французского клуба. УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции. «Кристал Пэлас» в турнире заменил «Ноттингем Форест», который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.