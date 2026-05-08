"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано» вышли в финал футбольной Лиги конференций.
По итогам двухматчевого противостояния в полуфинале «Кристал Пэлас» обыграл украинский «Шахтер» (3:1, 2:1), «Райо Вальекано» оказался сильнее французского «Страсбура» (1:0, 1:0).
Финал пройдет 27 мая в Германии. Игру проведут на домашнем стадионе «Лейпцига».
Изначально «Кристал Пэлас» должен был сыграть в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии прошлого сезона. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований. «Кристал Пэлас» и французским «Лионом» на тот момент владел американец Джон Текстор. В июне бизнесмен покинул руководство французского клуба. УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона», который занял шестое место в чемпионате Франции. «Кристал Пэлас» в этом турнире заменил «Ноттингем Форест», который занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Соревнование проводится с сезона-2021/22. Его действующим победителем является английский «Челси». Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.