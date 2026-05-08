Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусаев: футболисты "Краснодара" много готовились к серии пенальти с "Динамо"

Краснодар" победил "Динамо" в финале "пути Российской премьер-лиги" Кубка России в серии пенальти.

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Вратари и полевые футболисты «Краснодара» много тренировали пенальти во время подготовки к возможной серии 11-метровых ударов в матче с московским «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» победил «Динамо» в финале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России со счетом 0:0 (6:5 по пенальти).

«Получился настоящий финал, игра держала в напряжении, были шансы и у нас, и у “Динамо”, — сказал Мусаев. — Оба матча прошли в такой равной борьбе. Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за “Динамо”, концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график и какие-то наши ограничения. Были очень важны зрители, которые гнали нас вперед, была просто фантастическая поддержка, очень рады, что подарили им победу».

«Пенальти — хорошая работа, много тренировали, вратарей, полевых игроков. Очень хотели попасть в суперфинал, есть такое чувство опустошения. Поздравляю всех болельщиков, жителей города и края с этим успехом», — добавил Мусаев.

Соперником краснодарцев в суперфинале Кубка России, который пройдет 24 мая в столичных «Лужниках», будет московский «Спартак». Красно-белые в финале «пути регионов» на своем поле оказались сильнее столичного ЦСКА (1:0).