Мусаев: футболисты "Краснодара" много готовились к серии пенальти с "Динамо"

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Вратари и полевые футболисты «Краснодара» много тренировали пенальти во время подготовки к возможной серии 11-метровых ударов в матче с московским «Динамо». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» победил «Динамо» в финале «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России со счетом 0:0 (6:5 по пенальти).
«Получился настоящий финал, игра держала в напряжении, были шансы и у нас, и у “Динамо”, — сказал Мусаев. — Оба матча прошли в такой равной борьбе. Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за “Динамо”, концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график и какие-то наши ограничения. Были очень важны зрители, которые гнали нас вперед, была просто фантастическая поддержка, очень рады, что подарили им победу».
«Пенальти — хорошая работа, много тренировали, вратарей, полевых игроков. Очень хотели попасть в суперфинал, есть такое чувство опустошения. Поздравляю всех болельщиков, жителей города и края с этим успехом», — добавил Мусаев.