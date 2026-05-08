Что можно и нельзя делать в Марков день 8 мая, который называют Ключник

Православная церковь 8 мая вспоминает святого Марка. В народе отмечают Марков день. Но есть еще одно название — Ключник. Считалось, что у святого были чудо-ключи, позволяющие вызывать ливни, грозы, дожди.
Что нельзя делать 8 мая.
Не рекомендуется проливать воду на землю. Подобное могло спровоцировать засуху. Запрещено в указанную дату проводить влажную уборку в доме, так как можно вымыть достаток. А еще влюбленным не стоит строить планы на будущее. Считалось, что это приведет к расставанию.
Что можно делать 8 мая.
По традиции, 8 мая было принято тратить деньги. Так, чем больше удавалось их потратить, то еще больше можно было их получить в будущем.
Согласно приметам, ясная погода обещает жаркое лето. В том случае, если радуга плохо видна на небе, то ждали резкого ухудшения погоды.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
Кстати, ЖКХ сказало, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан.