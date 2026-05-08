Что можно, а что нельзя делать на Марка Ключника 8 мая 2026

Сплетничать и давать советы. Вмешательство в чужие дела и пустые разговоры за спиной обернутся проблемами лично для вас. Не учите жить других! 7 вещей, из-за которых уходит удачаСтроить планы на будущее с любимым. Пары не должны обсуждать свадьбу или совместные перспективы в этот день — поверье говорит, что такие планы не сбудутся и брак будет несчастливым. Ругаться и шуметь. Громкие ссоры могут «отпугнуть» дождь и удачу из дома. Разлад закрепится надолго. Мыть полы (просто водой). Странный запрет: если просто вылить воду, можно «вылить» благополучие. А вот с отваром крапивы — можно! Бездельничать. Лень на Марка Ключника — прямая дорога к нищете в будущем. Начинать важные переговоры или новые дела. Договоренности рухнут, а проекты принесут убытки. Брать или давать в долг. Это приведет к затяжным финансовым трудностям. Ходить далеко в лес или близко к реке. По легендам, 8 мая активизируются злые духи, а водяной может утащить к себе.