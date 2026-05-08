Maariv: в Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая. /ТАСС/. Первый пациент c хантавирусом зарегистрирован в Израиле, сообщила газета Maariv.
По информации издания, пациент заразился вирусом во время поездки в Восточную Европу. Отмечается, что штамм хантавируса, выявленный у израильтянина, отличается от тех, что были обнаружены на борту лайнера MV Hondius. Минздрав страны утверждает, что состояние пациента стабильно, и он не нуждается в изоляции, но находится в медцентре под наблюдением.
Газета добавила, что в Израиле уже было задокументировано несколько случаев заражения хантавирусом во время поездок в Южную Америку более 10 лет назад.
Три недели назад лайнер MV Hondius вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился на Канарские острова. На судне хантавирус выявлен у восьми человек, трое пассажиров умерли. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.