Онищенко поддержал предложение ввести ИИ-ассистентов врача в поликлиниках

В России могут внедрить в медучреждениях электронных ИИ-ассистентов. Планируется, что они будут собирать и систематизировать информацию о пациентах для диагностики.
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддерживает это предложение. Он отметил, что такие помощники помогут снизить бюрократическую нагрузку на медиков, а еще сэкономят время врачей.
Планируется, что виртуальный ассистент будет собирать жалобы пациента, систематизировать их и направлять врачу, а специалист сразу может приступать к лечению, пропустив этап сбора информации.
В Москве подобный алгоритм частично уже реализован, программа собирает данные о пациенте и передает врачу.
— И те пресловутые 11 минут, которые выделяются врачу на прием пациента, ему не нужно рыться в этих толстых, написанных непонятным почерком гроссбухах, которые называются «Карта амбулаторного приема», — сказал бывший главный санитарный врач РФ «Ридусу». Геннадий Онищенко отметил, что важно донести до пациентов — «ИИ-ассистент врача» не страшнее компьютерной томографии.