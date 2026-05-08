Автозаводская молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы

«Война была жестокой. Голод, холод… Сколько детей погибло, это очень больно вспоминать. Отец ушел добровольцем и не вернулся, погиб на фронте. Мы сами кормили бойцов. У нас были пчелы и свой мед, который мы возили солдатам. И хлеб. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Дай вам Бог здоровья! Жизнь была трудной, но мы справились. Вам я желаю, чтобы Бог вас хранил и чтобы вы были счастливы», — сказала Анна Ивановна, обращаясь к участникам проекта, приехавшим поздравить ее.