Автозаводская молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Победы автозаводские студенты поздравляют ветеранов с 9 Мая, исполняя песни военных лет во дворах, где они живут. В проекте «Весна Победы» (0+), который реализуется уже второй год, принимают участие члены совета молодежи при районной администрации и совета молодежи ООО «ГАЗ».
Как рассказали в администрации Автозаводского района, студенты адресно навещают ветеранов и устраивают для них мини-концерты во дворах.
«Проект “Весна Победы”, который мы реализуем в рамках городского грантового конкурса “Молодой Нижний” (0+), важен для всех поколений, особенно для ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут посетить официальные торжества. Мы организуем выездные концерты и вручаем подарки, давая ветеранам возможность поделиться своими воспоминаниями. Проект воспитывает в молодежи мужество и любовь к Родине», — рассказала заместитель главы администрации района Марина Демидова, добавив, что в автозаводских дворах уже было организовано десять мини-концертов, а всего в рамках празднования Дня Победы в районе запланировано более 300 различных мероприятий: выставок, встреч, митингов и другого. С подробной программой празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.
Одной из первых, кого навестили участники проекта, стала Татьяна Алексеевна Приказнова — бывший несовершеннолетний узник концлагерей, после войны приехавшая в город Горький строить Окский мост и оставшаяся здесь жить.
«Дорогие мои, любимые! Огромное вам спасибо! Спасибо, что приезжаете ко мне каждый год, поздравляете. Я так довольна, просто невероятно довольна! Два дня не спала, переживала. Думала: “Ой, приедут мои родные!” — поделилась эмоциями Татьяна Алексеевна, рассказав, что ей очень понравились песни, которые спели студенты, в особенности “Катюша”.
Вспоминая военные годы, ветеран войны, труженик тыла Анна Ивановна Балакина, для которой также устроили во дворе концерт, поведала ребятам историю своей жизни: о том, как автозаводцы помогали фронту — возили мед и хлеб солдатам.
«Война была жестокой. Голод, холод… Сколько детей погибло, это очень больно вспоминать. Отец ушел добровольцем и не вернулся, погиб на фронте. Мы сами кормили бойцов. У нас были пчелы и свой мед, который мы возили солдатам. И хлеб. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Дай вам Бог здоровья! Жизнь была трудной, но мы справились. Вам я желаю, чтобы Бог вас хранил и чтобы вы были счастливы», — сказала Анна Ивановна, обращаясь к участникам проекта, приехавшим поздравить ее.
Во время выступлений во дворах к молодежи присоединились соседи и прохожие, вместе они исполнили песню «День Победы».
«Встречи получились очень трогательными! Слушать истории тех, кто защищал нас, наших родителей, бабушек и дедушек, — это невероятно сложно эмоционально. Я хотел бы чаще бывать на подобных мероприятиях, чтобы глубже погружаться в прошлое наших ветеранов и слушать их истории. Моя любимая песня — “Катюша”. Ее мне пели с самого детства, и она до сих пор вызывает у меня теплые чувства», — отметил участник проекта, студент первого курса Нижегородского индустриального колледжа Денис Красильников.
В администрации Автозаводского района уточнили, что проект «Весна Победы» продолжается: молодежь планирует поздравить ветеранов по всему району.