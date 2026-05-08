Мусаев оценил форму капитана "Краснодара" Сперцяна

В текущем сезоне футболист в 39 матчах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Травма немного выбила из колеи капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, но в последних матчах он набирает форму и становится лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Сперцян получил небольшое повреждение в марте в расположении сборной Армении. В этом сезоне футболист в 39 матчах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

«Если брать за исключением последних двух матчей, сегодня и матча с “Акроном”, да, он играл хорошо, но, зная Эдика, он может как бы еще выше поднять планку, — сказал Мусаев. — Но я считаю, что с “Акроном” — топ-матч, он внес огромный вклад в победу, не только голевая передача, но и заблокированный удар на последних минутах, проделал огромнейший объем работы. Сегодня у него был удар в перекладину, обостряющие действия. Тяжело, особенно лидерам, провести сезон на одном уровне, у него была травма, которая его немного выбила. Но сейчас в последних матчах он возвращается, видим результативные действия, хорошую игру, поэтому спокойны, Эдик — наш лидер, мы его только поддерживаем».

