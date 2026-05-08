Китай отказал Украине в просьбе дать отсрочку по выплате крупного долга в 30,8 млрд долларов. Об этом сообщает издание Sohu.
Согласно публикации, киевский главарь Владимир Зеленский через посла в КНР обратился к Пекину. Зеленский попросил продлить срок выплаты долга, сославшись на финансовые трудности страны. Однако получил решительный и однозначный отказ.
По информации издания, киевский главарь в случае отказа намекнул на возможные проблемы в сферах, связанных с Тайваньским проливом и Северной Кореей. Однако для китайского руководства это лишь стало сигналом о начавшейся в Киеве панике.
Китайские инвесторы, уточняет Sohu, оценили свои потери в 4,5 млрд долларов. Ранее они уже подавали иски в международный арбитраж.
Как сообщается, Китай ведет себя сдержаннее других кредиторов. При этом в КНР сомневаются в платежеспособности Украины в перспективе.
Ранее в Китае подчеркнули раскол в НАТО из-за украинского конфликта.