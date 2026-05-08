IRIB: ВС Ирана обстреляли ракетами военных США, атаковавших их танкер

Вооруженные силы Ирана ударили по военным Соединенных Штатов, которые атаковали их танкер. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило иранское гостелерадио IRIB, ссылаясь на военный источник.

— После нападения американской армии на иранский танкер подразделения противника в Ормузском проливе попали под ракетный обстрел со стороны исламской республики. Получив ущерб, они ретировались, — сказано на странице издания в социальной сети X.

Не уточняется, когда произошел инцидент.

Соединенные Штаты Америки нанесли удары по территории Ирана, но не считают это возобновлением войны. Об этом в тот же день сообщила журналист канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники.

6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.

Издание Axios сообщило, что США и Иран обсуждают мораторий не менее чем на 12 лет на обогащение урана. По информации портала, стороны как никогда с начала боевых действий близки к соглашению.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше