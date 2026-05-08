В 85 лет умерла чемпионка мира по фехтованию Татьяна Любецкая

Ранее Life.ru писал, что на 51-м году жизни скоропостижно скончался легендарный российский гандболист, олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной России и главный тренер белорусского клуба БГК «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров. Олимпийский чемпион Сиднея-2000, бронзовый призёр Афин-2004, чемпион мира 1997 года был капитаном национальной команды России. После завершения карьеры игрока он возглавлял мужскую сборную России, а затем работал с одним из сильнейших клубов Восточной Европы.