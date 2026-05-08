IRIB: ВС Ирана атаковали корабли США в Ормузском проливе, эсминцы повреждены

В Ормузском проливе американские корабли получили повреждения после удара Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана ракетами атаковали корабли США в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает гостелекомпания IRIB.

«Атакующие вражеские подразделения в Ормузском проливе попали под ракетный обстрел со стороны Ирана и были вынуждены бежать, получив повреждения», — говорится в сообщении.

Позднее агентство Tasnim уточнило, что повреждения получили несколько эсминцев США.

Согласно данным IRIB, инцидент стал ответным ударом после американской атаки на иранский нефтяной танкер.

Ранее агентство Fars сообщало, что Иран нанес удар двумя ракетами по кораблю США, который попытался пройти через Ормузский пролив. Американский корабль не смог двигаться дальше и развернулся.

В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) накануне заявили, что американские военные выстрелами обездвижили иранский танкер в Оманском заливе.

По мнению иранского постпредства, США не имеют правовых оснований присутствовать в Персидском заливе.

