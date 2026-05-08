Рыбакина лишилась топовой соперницы на турнире WTA-1000 в Риме

Как пишет sportarena.kz, она должна была сыграть с Еленой Остапенко из Латвии (36-я в рейтинге).
В основной сетке соревнований Анисимову заменит румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе, занимающая 67-ю строчку рейтинга WTA.
Анисимова в этом сезоне еще ни разу не сыграла на грунтовых турнирах.
Турнир в Риме пройдет с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини. Главным фаворитом турнира является казахстанка Елена Рыбакина.
