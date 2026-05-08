Fox News: США ударили по Ирану, но не считают это возобновлением войны

Соединённые Штаты нанесли новые удары по территории Ирана. Об этом написала в социальной сети Х журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин. По информации Гриффин, атакованы иранский порт, расположенный на острове Кешм, и населённый пункт Бендер-Аббас.
При этом в Вашингтоне не считают, что новые удары по Ирану нужно квалифицировать как возобновление военных действий, отмечает журналистка.
«ВС США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббас, сообщил мне американский чиновник высокого ранга. Но это не возобновление войны», — такой пост она разместила в соцсети.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершил боевые действия в Иране и уведомил об этом Конгресс.
Накануне стало известно, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии согласования предварительного соглашения, направленного на прекращение боевых действий в регионе Персидского залива.
В то же время постпред Ирана при ООН заявил, что США не имеют правовых оснований находиться в Персидском заливе.