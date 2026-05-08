В ГД готовят законопроект о дополнительных выходных родителям детей-инвалидов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Законопроект о праве на дополнительный отпуск для родителей инвалидов с детства будет направлен на заключение в правительство. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как пояснил парламентарий, сейчас родители детей-инвалидов имеют право на дополнительные выходные дни. Однако после исполнения 18 лет, это право утрачивается.
«Меня попросили скорректировать трудовой кодекс, сохранив это право для родителей детей, являющихся инвалидами с детства. Такие изменения подготовлю, и они будут направлены в правительство для получения заключения в ближайшее время, как и обещал родителям детей-инвалидов на недавней встрече», — сказал депутат.
Сейчас согласно статье 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка. Эти дни могут быть также присоединены к основному отпуску работника.