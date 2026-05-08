Сотрудники СК и кадеты привели в порядок больше 25 захоронений ветеранов накануне Дня Победы

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы сотрудники следственного управления СК России по.

Источник: Kaliningradnews

Калининградской области вместе с кадетами ведомственных классов, поисковиками отряда «Совесть», школьниками, юнармейцами, студентами и просто горожанами провели патриотическую акцию «Калининградцы помнят своих героев».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память». Участники привели в порядок больше 25 захоронений ветеранов, включая могилы Героев Советского Союза и участников штурма Кёнигсберга. Они очистили надгробия от сорняков, обрезали сухие ветки, протёрли памятники.

Акция стала площадкой не только для работы, но и для разговоров о важности сохранения памяти о подвиге советского народа. Объединив людей разных возрастов и профессий, она стала значимым событием в преддверии Дня Победы.