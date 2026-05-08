В аэропорту Храброво сняли с рейса дебошира из Тюмени

На стоянке воздушных судов требовалась помощь полиции — на борту самолёта, следовавшего рейсом Калининград — Тюмень, пассажир нарушал общественный порядок — нецензурно ругался и мешал пассажирам.
Прибывшие транспортные полицейские установили: 53-летний житель Тюмени вёл себя агрессивно по отношению к окружающим, выражал явное неуважение к обществу и сопровождал свои действия нецензурной бранью.
Мужчину препроводили в дежурную часть. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток. Дальнейшая судьба дебошира (вылетел ли он позже или был отстранён от полёта) не уточняется.