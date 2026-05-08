Сотрудники СК и кадеты подняли останки лётчиков Ил-2, сбитого в 1945 году под Зеленоградском

В Зеленоградском районе Калининградской области, у посёлка Красновка, сотрудники регионального управления СК России вместе с.

Источник: Kaliningradnews

поисковиками отряда «Совесть» и кадетами подняли фрагменты штурмовика Ил-2, разбившегося в апреле 1945 года. На месте падения самолёта обнаружены костные останки двух членов экипажа.

По предварительным данным, это капитан Машковцев и стрелок Михеев. Чтобы подтвердить личности, назначили судебно-медицинские экспертизы. В Центральный архив Минобороны уже направили запрос.

Извлечённые фрагменты самолёта — в том числе двигатель с сохранившимся номером — помогут восстановить историю боевой машины. Найдены также нагрудные знаки; после всех процедур их передадут родственникам погибших.

Следственное управление СК по Калининградской области продолжит сотрудничество с поисковиками, историками и музейщиками — чтобы выявлять неизвестные захоронения и возвращать имена павшим защитникам Отечества. Участие кадетов в таких экспедициях — часть патриотического воспитания и живой связи поколений.