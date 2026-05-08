Студентов калининградских вузов приглашают в экоквест «Вливайся!»

«. Он проходит с 30 апреля по 15 ноября 2026 года в рамках программы “Зелёные вузы России”. Все команды-участницы получат дипломы и войдут в Ассоциацию “зелёных” вузов России.
«Участников квеста ждут командные задания, исследования и проектная работа, — поясняют организаторы. — Они будут искать и предлагать реальные решения для более бережного использования воды. Это помогает не только понять экологические проблемы, но и развить навыки работы в команде, управления проектами и системного мышления».
Квест состоит из двух этапов. На первом нужно привлечь внимание студентов и сотрудников вуза к проблемам водных ресурсов и вдохновить их на действия по сокращению водного следа. Задания — творческие и интеллектуальные: провести детективное расследование, снять видеоклип, подготовить публичное выступление.
Цель второго этапа — разработать и внедрить программу водосбережения в вузе, а также заняться массовым просвещением на тему бережного отношения к воде. Команды будут проводить эксперименты, исследования и мозговые штурмы.
Для участия студентам нужно зарегистрировать команду на сайте вливайся.вузэкоквест.рф и выполнить задания. Итоги подведут в ноябре 2026 года в сообществе «Зелёные вузы России» во «ВКонтакте».