Бюджетные деньги на водоснабжение посёлка Калинино похитили через фиктивный НДС

Прокуратура Нестеровского района Калининградской области взяла на контроль расследование уголовного дела о.

Источник: ИА Прибыль Ru

хищении бюджетных средств при ремонте системы водоснабжения в посёлке Калинино. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении генерального директора ООО «СК Щит».

Следствие полагает, что предприниматель заключил муниципальный контракт на капремонт водопровода на улице Заречной. Однако вместо реальных затрат он предоставил подложные документы о расходах на налог на добавленную стоимость. Компенсацию НДС он получил, хотя фактически этих расходов не было. Ущерб бюджету — более 439 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Прокуратура района контролирует ход расследования, а также проверяет, не были ли подобные схемы применены на других объектах той же подрядной организации. Имя фигуранта не разглашается. Расследование продолжается.