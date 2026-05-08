Бюджетные деньги на водоснабжение посёлка Калинино похитили через фиктивный НДС

хищении бюджетных средств при ремонте системы водоснабжения в посёлке Калинино. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении генерального директора ООО «СК Щит».
Следствие полагает, что предприниматель заключил муниципальный контракт на капремонт водопровода на улице Заречной. Однако вместо реальных затрат он предоставил подложные документы о расходах на налог на добавленную стоимость. Компенсацию НДС он получил, хотя фактически этих расходов не было. Ущерб бюджету — более 439 тысяч рублей.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Прокуратура района контролирует ход расследования, а также проверяет, не были ли подобные схемы применены на других объектах той же подрядной организации. Имя фигуранта не разглашается. Расследование продолжается.