Стали известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

«Астон Вилла» после поражения в первом полуфинале от «Ноттингем Форест» со счётом 0:1 сумела перевернуть противостояние дома, разгромив соперника — 4:0. «Фрайбург» также уступил в первой игре португальской «Браге» (1:2), но в ответной встрече добился победы 3:1 и вышел в свой первый финал еврокубка.