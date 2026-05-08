Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие в зоне спецоперации

В пятницу, 8 мая, началось перемирие, которое объявил российский президент Владимир Путин в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Оно продлится до воскресенья, 10 мая. В это время российские военные не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, которые связаны с ВПК, в глубине Украины.
В Министерстве обороны РФ призвали Киев последовать примеру. Там также предупредили, что российские Вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ нарушат перемирие или попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам в России.
6 мая официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае если украинское руководство реализует свои преступные замыслы в дни празднования Победы, российская армия нанесет удары по территории страны, в том числе по центрам принятия решений.
Минобороны России 4 мая выпустило предупреждение для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Оно настоятельно рекомендовало покинуть столицу Украины в случае возможного ответного удара.