Майор и алмазный отец: за чей счёт Toxis, Илюша и Винтуров жнут миллионы в Сети

Писали, что Toxis разбогател и купил себе квартиры стоимостью примерно 200 миллионов рублей. Это не так. Крутая недвижимость у него от состоятельных родителей. Имя его отца, Леонида Смелянского, всплывает в архивных судебных материалах о питерской преступной группе, орудовавшей в девяностых. Речь шла об эпизоде из масштабного дела, где были разбои, убийства, подделка документов, хранение оружия со взрывчаткой, а также клички бандитов — Леопольд, Клещ и Кучерявый. Двух жертв банды убили из пистолета Люгера. Третьего зарезали ножом. Преступников не могли поймать около пяти лет. Когда поймали, дали мягкие приговоры. Упомянутый в приговоре Леонид Смелянский получил всего четыре года с конфискацией. Но прокурор добился пересмотра дела и нового расследования по другим эпизодам.