ЛДПР предлагает создать систему открытого мониторинга дачных маршрутов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Необходимо создать систему открытого мониторинга дачных маршрутов, чтобы жители смогли видеть расписание автобусов, выполнение рейсов, случаи их отмен и информацию об ответственных перевозчиках. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии ТАСС.
«Нужно создать открытый мониторинг дачных маршрутов. Жители должны видеть расписание, выполнение рейсов, отмены, причины срывов, ответственного перевозчика и орган власти, который контролирует маршрут. Страна у нас большая. ЛДПР постоянно говорит о развитии малых территорий, об одноэтажной России. Но развитие начинается с простейшей инфраструктуры, которая доставит туда жизнь, людей — с дороги, с автобуса», — сказал Слуцкий.
Он также сообщил, что партия запускает всероссийский опрос по проблемам муниципального транспорта в дачный сезон. В ходе опроса планируется собрать обращения граждан, информацию о проблемных маршрутах, дорогах, остановках и случаях отмены рейсов. «По итогам опроса проведем прямую линию по вопросам муниципального транспорта и подготовим обращение на имя министра транспорта Российской Федерации Андрея Сергеевича Никитина», — добавил парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что жители небольших населенных пунктов и садовых товариществ не должны сталкиваться с перебоями в транспорте из-за плохой инфраструктуры. Он отметил важность развития транспортной инфраструктуры в поселках и СНТ наряду с крупными городами.
О соответствующих инициативах Слуцкий также расскажет в статье «ЛДПР против транспортного неравенства», которая будет опубликована 8 мая на сайте партии.