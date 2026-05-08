США и Израиль атаковали базу ВМС Ирана в Минабе

По данным Fox News, атаку ВС США на базу ВМС Ирана в городе Минаб подтвердили американский чиновник высокого ранга. «Могу подтвердить со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что ВС США также только что нанесли удар по объекту ВМС в Минабе», — написала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.