США и Израиль атаковали базу ВМС Ирана в Минабе

Как сообщается, в результате атаки США и Израиля никто не пострадал.
По данным Fox News, атаку ВС США на базу ВМС Ирана в городе Минаб подтвердили американский чиновник высокого ранга. «Могу подтвердить со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что ВС США также только что нанесли удар по объекту ВМС в Минабе», — написала журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
Кроме этого, по данным телеканала, США также нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм. Подвергся атаке американский сил и населенный пункт Бендер-Аббас.
При этом президент Дональд Трамп накануне заверил, что США готовы подписать с Ираном соглашение при условии, если ядерное топливо вывезут в Штаты.