ФСБ раскрыла детали одной из самых известных акций возмездия нацистам

По его словам, бойцы остались недовольны этим решением, а также февральским морозом, который пробирал до костей. «Мы оставались недвижимыми в снегу около 12 часов. В 6 часов вечера в сумерках увидели тот же обоз, только с противоположной стороны», — рассказывал Орловский. По его словам, охрана противника успокоилась — видимо, считая, что опасность для них миновала. «Оружие положили в сани, а начальство полупьяное, с двумя убитыми кабанами, лежащими на санях, ехало к местечку Синявка. Когда обоз приблизился на расстояние 10−15 метров, я дал сигнал к бою. Были убиты Фридрих Фенц, Захариус, 10 фашистских офицеров и 30 человек охраны», — добавлял Орловский.