ФСБ раскрыла детали одной из самых известных акций возмездия нацистам

ФСБ России опубликовала детали ликвидации одного из палачей Белоруссии Фенца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ФСБ России опубликовала детали знаменитой акции возмездия в отношении нацистов в годы Великой Отечественной войны — ликвидации одного из палачей Белоруссии Фридриха Фенца, совершенной в начале 1943 года под руководством легендарного сотрудника органов государственной безопасности СССР, Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда Кирилла Орловского.

В канун Дня Победы Центр общественных связей ФСБ на официальном сайте спецслужбы в рубрике «Герои госбезопасности» разместил биографический очерк «Война и мир Кирилла Орловского: страницы биографии красного партизана». Очерк сопровождается рассекреченными материалами, в том числе из Центрального архива ФСБ.

Война в тылу врага.

Кирилл Прокофьевич Орловский (1895−1968) работал в органах госбезопасности СССР с 1930 года. В начале службы на территории Белоруссии занимался подготовкой диверсионно-разведывательных групп для зафронтовой работы. В 1937—1938 годах воевал в Испании против войск генерала Франко, которых открыто поддерживали германские и итальянские фашисты. Орловский под оперативным псевдонимом «Стрик» командовал диверсионно-разведывательной группой республиканской армии.

В ходе одного из рейдов рядом с Орловским разорвалась граната, он получил тяжелую контузию позвоночника. Высшую награду СССР — орден Ленина за мужество и героизм, проявленные в боях с испанскими фашистами — ему вручили прямо в больничной палате. В январе 1939 года по состоянию здоровья Орловский, к тому времени вернувшийся в СССР, был уволен с военной службы.

Несмотря на медицинские ограничения, в начале 1941 года Орловского восстановили на службе в органах госбезопасности и включили в состав одного из подразделений 1-го (разведывательного) Управления Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР, которое в тот период возглавлял выдающийся сотрудник отечественных спецслужб Павел Судоплатов. С марта 1941 года по май 1942-го Орловский находился в служебной командировке в Китае.

В связи с оккупацией немецко-фашистскими войсками Белоруссии Орловский как сотрудник, хорошо знающий районы городов Бреста, Барановичей и Пинска, обратился к своему непосредственному начальнику, руководителю советской внешней разведки Павлу Фитину, а затем и к наркому внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии с просьбой отозвать его из загранкомандировки и направить в тыл гитлеровских войск.

Руководство НКВД удовлетворило рапорт опытного чекиста-диверсанта. В мае 1942 года Орловского отозвали в Москву. В 4-м Управлении НКВД СССР, занимавшемся зафронтовой разведывательно-диверсионной работой, его руководитель Павел Судоплатов поручил Орловскому скомплектовать и подготовить разведывательно-диверсионную группу.

В конце октября 1942 года разведывательно-диверсионная группа 4-го Управления НКВД «Соколы» в составе 10 человек приземлилась на парашютах в районе Выгоновского озера в Барановичской области. Орловский, имевший богатый опыт партизанской работы и знание местной обстановки, за два месяца полностью восстановил агентурную сеть, включив в ее состав подпольщиков из крупных районных центров: Барановичей, Ляховичей, Пинска, Несвижа, Клецка, Ганцевичей. Почти ежедневно отряд Орловского пополнялся за счет местных жителей, бежавших в леса от гитлеровцев и их пособников. Через несколько месяцев он насчитывал уже 75 бойцов, а к концу 1943 года численность отряда превысила 350 человек.

«Соколы» проводили операции по уничтожению промышленных объектов и воинских эшелонов врага, вели «рельсовую войну».

Возмездие палачам Белоруссии.

В середине февраля 1943 года партизаны получили сведения о том, что на охоту в Машуковские леса должны приехать глава нацистской оккупационной администрации Белоруссии Вильгельм Кубе, подчинявшийся ему руководитель Главного округа Барановичи Фридрих Фенц и обергруппенфюрер Фердинанд Захариус. Этих высокопоставленных нацистов должны были охранять 10 офицеров и 40−50 солдат.

Семнадцатого февраля 1943 года небольшой отряд под командованием Орловского устроил засаду на лесной дороге. «Я принял решение встретить противника на этом же месте в 5−6 часов вечера при возвращении с охоты, учитывая, что бдительность будет принижена, а немецкие солдаты в течение дня устанут», — сообщал в своем донесении в Москву Орловский.

По его словам, бойцы остались недовольны этим решением, а также февральским морозом, который пробирал до костей. «Мы оставались недвижимыми в снегу около 12 часов. В 6 часов вечера в сумерках увидели тот же обоз, только с противоположной стороны», — рассказывал Орловский. По его словам, охрана противника успокоилась — видимо, считая, что опасность для них миновала. «Оружие положили в сани, а начальство полупьяное, с двумя убитыми кабанами, лежащими на санях, ехало к местечку Синявка. Когда обоз приблизился на расстояние 10−15 метров, я дал сигнал к бою. Были убиты Фридрих Фенц, Захариус, 10 фашистских офицеров и 30 человек охраны», — добавлял Орловский.

ФСБ в числе архивных документов сейчас опубликовала схему района той операции, где отмечены место охоты и место засады на дороге в лесу.

Среди уничтоженных нацистов тогда отсутствовал Вильгельм Кубе — он не участвовал в охоте. Но расплаты за массовые убийства на земле Белоруссии Кубе не избежал — 22 сентября 1943 года он был ликвидирован советскими спецслужбами в своем особняке в оккупированном Минске.

Во время боя 17 февраля 1943-го часть эсэсовцев успела залечь за санями и начала отстреливаться. Орловский с парой бойцов пробрался к ним и бросил толовую шашку. Когда он собирался метнуть вторую, тол взорвался прямо в его руке после выстрела немецкого снайпера. Взрыв размозжил кисть и локоть правой руки, а также оторвал часть пальцев на левой руке. От тяжелого ранения Орловский потерял сознание.

После боя соратники доставили раненого командира в деревню Святицу Ляховичского района, где располагался партизанский отряд Анатолия Цыганова. Партизан преследовали каратели. «У Орловского начиналась гангрена, и партизанский врач Виктор Лекомцев на столе, сделанном наспех из кольев и лыж, ампутировал ему правую руку обычной столярной пилой, дав вместо наркоза стакан спирта», — говорится в очерке ФСБ.

Двадцать первого марта 1943 года главная советская газета «Правда» опубликовала краткое сообщение о ликвидации палачей Белоруссии.

Создатель передового хозяйства.

Несмотря на полученные тяжелые ранения, Орловский продолжал руководить партизанским отрядом. К тому времени на боевом счету подразделения числилось 16 пущенных под откос железнодорожных эшелонов, два уничтоженных гарнизона противника, 41 автомашина, два моста, 18 километров линий связи.

В конце августа 1943 года Орловского отозвали в Москву, а 20 сентября 1943-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После длительного лечения летом 1944 года Орловского демобилизовали.

«Но 51-летний Герой Советского Союза, пенсионер-инвалид, не собирался просто доживать свои годы в хорошей столичной квартире, выделенной властями. Нерастраченная созидательная энергия и горячее стремление приносить пользу людям, жившим в послевоенной нужде и разрухе, подвигли чекиста-партизана на совершение неординарного поступка, круто изменившего его линию жизни. Это не было импульсивным решением. Как хороший организатор и знаток сельского хозяйства он верил в успех своего замысла», — отмечает ФСБ.

В июле 1944 года старшая дочь Орловского Лида под диктовку отца написала от его имени письмо главе советского государства Иосифу Сталину. Орловский просил доверить ему руководство колхозом в родной деревне Мышковичи Могилевской области, и подчеркивал, что, несмотря на инвалидность, у него еще достаточно физических сил, опыта и знаний, чтобы принести пользу любимой родине в мирном труде. Сталин удовлетворил просьбу Орловского, и бывший разведчик-диверсант отправился в Мышковичи, лежавшие в руинах после немецкой оккупации.

«Кирилл Прокофьевич полностью оправдал доверие руководства страны — его “Рассвет” стал первым в послевоенном СССР колхозом-»миллионером«. Через десять лет имя Кирилла Прокофьевича стало известно всей Белоруссии, а затем и всему Советскому Союзу», — подчеркивает ФСБ.

Восемнадцатого января 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства по производству зерна, картофеля, льна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, а также внедрение в производство достижений науки и передового опыта, указом Президиума Верховного Совета СССР Орловскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Кирилл Орловский скончался 13 января 1968 года, он похоронен на малой родине в Мышковичах. Его могила имеет статус историко-культурной ценности Белоруссии. На центральной площади Мышковичей стоит бюст Орловского. У подножия два символа его судьбы — винтовка и плуг, война и мир. Орловский стал прототипом главного героя советского художественного фильма «Председатель», которого сыграл выдающийся актер Михаил Ульянов. Об Орловском написаны книги, сняты документальные фильмы. Имя Орловского золотыми буквами выбито на мемориальных композициях в штаб-квартирах Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке и Службы внешней разведки РФ в московском Ясенево.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше