8 мая в календаре: день памяти и примирения и международный день болельщиков

Какой сегодня праздник.
День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны День рождения напитка «Кока-Кола» День перешагивания через ступеньку Международный день болельщиков Всемирный день осла День Белого Лотоса Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ Праздник затачивальщиков гвоздей Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН Европейский День Победы Всемирный день борьбы против рака яичников День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Международный день голубой игуаны Международный день талассемии Праздник Цареградской иконы Божией Матери День памяти святого апостола и евангелиста Марка.
Именины.
Василий, Марк, Сергей.
Марк Ключник.
В этот день отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы. В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».
По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».
День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи — урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей.
Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого Марка сеется татарка» (татаркой называли гречиху).
События.
1713 год — по указу Петра I столица государства Российского была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.
1903 год — состоялся первый управляемый полет дирижабля полужесткой конструкции «Лебоди».
1910 год — состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой.
1945 год — в пригороде Берлина подписан акт о военной капитуляции вооруженных сил Германии.
1945 год — завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
1949 год — в Берлине торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.
1965 год — в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой».
1967 год — состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».
1976 год — группа «ABBA» в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней «Fernando», и удерживала его в течение месяца.
1984 год — национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
1990 год — выход Эстонии из состава СССР.
2004 год — германской полицией арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.
2020 год — российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины.
2025 год — избран 267-й папа римский Лев XIV.
В этот день родились.
Ален-Рене Лесаж (1668 — 1747 г.), французский сатирик и романист.
Николай Новиков (1744 — 1818 г.), русский просветитель, издатель, журналист.
Василий Пушкин (1770 — 1830 г.), русский поэт, дядя А. С. Пушкина.
Константин Романов (1779 — 1831 г.), русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант.
Жан Дюнан (1828 — 1910 г.), швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества «Красный Крест».
Гарри Трумэн (1884 — 1972 г.), 33-й Президент США (1945−1953), американский государственный деятель.
Владимир Софроницкий (1901 — 1961 г.), советский пианист и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Андре Львов (1902 — 1994 г.), французский микробиолог, Нобелевский лауреат.
Фернандель (1903 — 1971 г.), французский актер, знаменитый комик.
Роберто Росселлини (1906 — 1977 г.), итальянский кинорежиссёр.
Юрий Мамин (1946 г.), советский и российский режиссер, сценарист, телеведущий, актер.
Александр Ильин (1952 г.), советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ.
Владимир Шевельков (1961 г.), советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий.
Валерий Тодоровский (1962 г.), российский режиссер, сценарист, продюсер.
Энрике Иглесиас (1975 г.), испанский певец, автор песен, продюсер и актёр, сын Хулио Иглесиаса.
Народные приметы.
Высокая и яркая радуга в этот день — к хорошей погоде, низкая и бледная — к ненастью. Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь. Если птицы летят на конопляник, будет урожай конопли. Кукушка в этот день кукует — больше морозов не будет. Ясная погода — примета к тому, что лето жарким будет. Птицы запели во время дождя — скоро ненастью конец. Если день ясный — будет хороший урожай яровых. Утром ветер дует с востока, а вечером с запада — к солнечному дню без осадков. Атмосферное давление сначала изменяется незначительно, затем внезапно падает — к перемене погоды с кратковременными осадками. Соловей запел — начало понижения уровня воды в реках. Дождь перед семью часами утра — ясно перед одиннадцатью. Частые и холодные дожди — меда не будет. Идет продолжительный дождь, и вдруг запели птицы — к прекращению ненастья. Птицы в саду и в огороде появились — быть хорошему урожаю на грядках и деревьях. Осина стоит в сережках — жди богатый урожай овса. Осадки, льющие «сквозь солнце» больше получаса не продолжаются. Чем радуга зеленее — тем осадки сильнее. Если во время продолжительного дождичка птицы запели — ненастье закончится. Если утром или днем появились кучевые облака, а к вечеру — слоистые — жди грозы. Если яблони еще не зацвели — урожаю не быть. С Марка-ключника дожди теплые.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
