8 мая в календаре: день памяти и примирения и международный день болельщиков

Высокая и яркая радуга в этот день — к хорошей погоде, низкая и бледная — к ненастью. Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь. Если птицы летят на конопляник, будет урожай конопли. Кукушка в этот день кукует — больше морозов не будет. Ясная погода — примета к тому, что лето жарким будет. Птицы запели во время дождя — скоро ненастью конец. Если день ясный — будет хороший урожай яровых. Утром ветер дует с востока, а вечером с запада — к солнечному дню без осадков. Атмосферное давление сначала изменяется незначительно, затем внезапно падает — к перемене погоды с кратковременными осадками. Соловей запел — начало понижения уровня воды в реках. Дождь перед семью часами утра — ясно перед одиннадцатью. Частые и холодные дожди — меда не будет. Идет продолжительный дождь, и вдруг запели птицы — к прекращению ненастья. Птицы в саду и в огороде появились — быть хорошему урожаю на грядках и деревьях. Осина стоит в сережках — жди богатый урожай овса. Осадки, льющие «сквозь солнце» больше получаса не продолжаются. Чем радуга зеленее — тем осадки сильнее. Если во время продолжительного дождичка птицы запели — ненастье закончится. Если утром или днем появились кучевые облака, а к вечеру — слоистые — жди грозы. Если яблони еще не зацвели — урожаю не быть. С Марка-ключника дожди теплые.