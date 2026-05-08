Tasnim: Несколько эсминцев США получили повреждения при ударах флота Ирана

Несколько американских эсминцев получили повреждения от ударов иранского флота. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.
— Ряд эсминцев Соединенных Штатов получили повреждения в результате атаки военного-морского флота Ирана по ним, — сказано в статье.
Вооруженные силы Ирана ударили по военным Соединенных Штатов, которые атаковали их танкер, сообщило в тот же день иранское гостелерадио IRIB, ссылаясь на военный источник.
Соединенные Штаты Америки нанесли удары по территории Ирана, но не считают это возобновлением войны. Об этом ранее сообщила журналист канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники.
6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.
Издание Axios сообщило, что США и Иран обсуждают мораторий не менее чем на 12 лет на обогащение урана. По информации портала, стороны как никогда с начала боевых действий близки к соглашению.