Врио министра экономики Дагестана Султанов попал в ДТП, у него сломаны ноги

Врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов госпитализирован и прооперирован после того, как попал в ДТП. О состоянии здоровья чиновника информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«Министру провели операцию, у него переломы нижних конечностей. Но все под контролем. Угрозы жизни нет», — сказано в публикации.
В то же время пресс-служба МВД по республике Дагестан сообщает подробности аварии.
«75-летний местный житель, управляя автомашиной “ГАЗ-332132”, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry», — сказано в релизе.
Сообщается, что пассажиром Toyota Camry был Гаджи Султанов. После аварии госпитализированы также оба водителя.
