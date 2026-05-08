От Гнойного до Семенович: смешные, страшные и грустные истории наших звёзд, метивших в Госдуму

В 2021 году Бежанян заявил о планах участвовать в выборах в Госдуму. «Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах», — писал он в своих соцсетях. В результате актёр подал свои документы и был выдвинут по партийному региональному списку. Но мандата не получил.