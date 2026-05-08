За хантавирус взялись всерьез: учёные начали разработку вакцины

BBC: Учёные начали разработку вакцины от хантавируса.

Источник: Комсомольская правда

Международная группа ученых начала создавать вакцину от хантавируса. Об этом сообщает BBC.

Ученые из США и ЮАР разрабатывают вакцину, используя технологию «силикации». Благодаря этому препарат не боится перепадов температур. Этот принцип также позволяет перевозить вакцину дронами даже в самые глухие регионы.

Уточняется, что специфической терапии против хантавируса пока нет. Однако раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. При этом риск возникновения эпидемии, как отмечается, — низкий.

Ранее на круизном судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины, из-за вируса уже погибли три человека.

Накануне в Израиле подтвердили заболевание хантавирусом у приехавшего из Восточной Европы пациента. Мужчина заболел через несколько месяцев после возвращения в Израиль.

По словам иммунолога Георгия Викулова, в группе риска заражения хантавирусом находятся дачники и охотники.

