Цайсинь: Китайский нефтяной танкер атакован на входе в Ормузский пролив

Китайский нефтяной танкер впервые подвергся атаке на входе в Ормузский пролив. Это произошло в понедельник 4 мая, информирует китайское издание «Цайсинь». Сообщается, что последствием атаки стал пожар на палубе судна.
«Четвертого мая крупный танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов на входе в Ормузский пролив. На палубе начался пожар», — сказано в публикации.
При этом на судне имелась маркировка принадлежности китайской компании. Это было первое нападение на китайский танкер в Ормузском проливе, уточняет издание.
Напомним, Дональд Трамп объявил в ночь на 6 мая, что США решили приостановить «Проект Свобода», в ходе которого американские военные корабли сопровождали торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
Тем временем уровень трафика в Ормузском проливе сократился на 95%, более 1,5 тысяч судов ждут разрешения на проход.