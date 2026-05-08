ТАСС: ВС РФ сбросили над Украиной листовки в преддверии Дня Победы

Российские военные напомнили украинцам о подвигах красноармейцев накануне Дня Победы. Они забросали пророссийскими инструкциями пять украинских областей с помощью беспилотника «Гербера». Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в силовых структурах.
Собеседник ТАСС рассказал, что листовки сбросили, чтобы помочь жителям подконтрольных ВСУ территорий. Они выглядели как открытки.
— Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сбросили на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса, — уточнил он в беседе с агентством.
Листовки напомнили жителям Украины, что «наши деды были братьями в окопах», добавил источник.
В пятницу, 8 мая, началось перемирие, которое объявил российский президент Владимир Путин в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до воскресенья, 10 мая. В это время российские военные не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, которые связаны с ВПК, в глубине Украины.