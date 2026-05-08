Для участников СВО в Хабаровском крае действуют более 40 мер поддержки

Сегодня в Хабаровском крае действует более четырёх десятков мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Единовременные выплаты, льготы, психологическое и юридическое сопровождение — государство сегодня готово оказать всестороннюю помощь. ИА «Хабаровский край сегодня» предлагает обзор региональных гарантий.
Сила — в поддержке.
В нашем регионе уделяется особое внимание реальной поддержке тех, кто проявляет мужество и отвагу, отстаивая интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, а также членов их семей.
— И в 2026 году социальная поддержка продолжает усиливаться. Например, в крае существенно увеличена единовременная региональная выплата для граждан, пребывающих в запасе, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт на один год и более с Минобороны РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Демешин, повысив размер выплаты с 1 млн рублей до 2,1 млн рублей. Причем на данную преференцию могут претендовать в том числе и те, кто вступает в новые рода войск — войска беспилотных систем, — подчеркивают в министерстве социальной защиты Хабаровского края.
Вообще, региональные меры поддержки осуществляются по линии различных ведомств. Скажем, ряд — по министерству социальной защиты. И это не только единовременная выплата участникам СВО, которая осуществляется беззаявительно, в проактивном режиме сразу после заключения контракта. Единовременная материальная помощь положена также при получении ранения в результате участия в СВО.
Военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, добровольцам, мобилизованным гражданам, получившим тяжелое ранение (контузию, травму, увечье), выплачивается 500 тысяч рублей, тем, кто получил легкое ранение, — 300 тысяч рублей, и 150 тысяч рублей — тем участникам боевых действий, которые получили ранение, но не имеют документов, подтверждающих степень его тяжести.
Помимо самих участников специальной военной операции выплаты предназначены и семьям.
— В крае установлено ежемесячное пособие членам семей лиц, погибших или пропавших без вести в период ведения отдельных боевых действий с участием граждан Российской Федерации, — отмечают в ведомстве.
С февраля 2025 года размер выплаты составляет около 5,5 тысячи рублей, но она ежегодно индексируется.
Еще одна мера поддержки звучит как «Ежемесячная денежная выплата детям отдельных категорий граждан». Выплату в 10 тысяч рублей могут получить дети военнослужащих, сотрудников Росгвардии, мобилизованных, добровольцев, военнослужащих органов ФСБ, сотрудников ЧВК, погибших или в результате участия в СВО, или в связи с выполнением задач по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения СВО, или в связи с выполнением задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области.
Разработаны в Хабаровском крае и различные социальные льготы и гарантии участникам СВО и членам их семей. Например, если в многодетной семье погиб один ребенок или несколько детей (в возрасте от 18 до 23 лет), участвующих в специальной военной операции, то ее статус при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в определенных случаях сохраняется.
Кроме прочего, бойцы и проживающие с ними члены семей могут подать документы для компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
— Компенсация предоставляется в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края, в размере 50%: платы за наем или платы за содержание жилого помещения, за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт, оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления, — объясняют в краевом министерстве социальной защиты.
Выплаты предусмотрены также в связи с газификацией. Сегодня ветераны боевых действий или члены семей погибших ветеранов боевых действий, участники СВО и члены их семей могут получить субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ внутри границ земельных участков. Такая выплата предоставляется в размере понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей. Или же можно обратиться за компенсацией части расходов, понесенных в связи с газификацией жилья или в связи с покупкой и установкой внутридомового газового оборудования. В этом случае также ориентируются на размер затрат, но компенсация при этом не может превышать 200 тысяч рублей.
Супруги и родители участников СВО из числа инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, могут получать социальные услуги на дому, в стационарной и полустационарных формах. А родители погибшего ветерана боевых действий могут претендовать на жилые помещения в Домах ветеранов. Однако не все, а одиноко проживающие в доме, который не обеспечен централизованными или автономными инженерными системами электроосвещения, водоснабжения, водоотведения, отопления, или же в жилом помещении, которое было признано непригодным для проживания. На такую меру поддержки может рассчитывать также вдова ветерана боевых действий, которая не вступила в повторный брак.
Для пожилых неработающих родителей участников СВО предусмотрено санаторно-курортное лечение — эта мера поддержки предоставляется раз в два года на время участия их ребенка в специальной военной операции. Детям бойцов (от 4 до 15 лет) тоже предоставляется возможность отдохнуть в санаторных оздоровительных лагерях.
Также в министерстве напомнили о компенсации расходов по оплате проезда в общественном транспорте Героям России (в пределах лимита — тысяча рублей в месяц). И о единовременной материальной помощи семьям участника СВО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
От выплат до земли.
Определенные меры поддержки введены еще и по линии министерства образования и науки Хабаровского края. Если в семье участника СВО есть ребенок-дошкольник, то можно рассчитывать на освобождение от платы за детский сад.
Для ребят школьного возраста (учащихся 5 — 11 классов) предусмотрено льготное горячее питание.
А уже для тех, кто выпустился из школы и поступил на дальнейшее очное обучение, была введена однократная выплата в размере 50 тысяч рублей (но в этом случае учитывается возраст студента, постоянно проживающего на территории края, — он не должен быть старше 23 лет).
Плюс к этому, существует компенсация расходов по оплате обучения, которая предоставляется за весь период обучения студента (начиная с семестра, в котором представлены заявление и документы, и заканчивая сроком его отчисления из профессиональной образовательной организации, подведомственной краевому министерству образования и науки).
Проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, по основным программам профессионального обучения также получают ежемесячную стипендию. В зависимости от районного коэффициента размер выплаты составляет примерно 1,9−2,2 тысячи рублей.
Также студенты, не достигшие 23 лет и чьи родители — участники СВО, могут рассчитывать на льготное горячее питание. Оно двухразовое, но предоставляется только в фактические дни посещения занятий. Однако есть возможность заменить его денежной компенсацией, например, если молодой человек проходит практику или выехал на соревнования, если пищевой блок не работает по техническим причинам или обучение ведется в дистанционном формате. Размер данной компенсации — 250 рублей в день.
На этом список мер поддержки не заканчивается, потому как для участников СВО и членов их семей действуют и иные региональные льготы и гарантии. Сюда входит социальная выплата на приобретение жилья на территории любого муниципального образования края. Или освобождение от начисления пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме или платы за жилое помещение.
Существует также возможность взять бесплатно земельный участок. Кстати, по поводу участков: участник СВО вправе получить отсрочку от уплаты арендной платы по договорам аренды имущества или же расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.
— Право на такую меру поддержки имеют арендаторы — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем юридического лица и его руководителем, — из числа мобилизованных, контрактников и добровольцев. Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач СВО (и на 90 календарных дней со дня окончания перечисленного), — уточняют в министерстве социальной защиты Хабаровского края.
Завершившие военную службу участники СВО и члены их семей могут пройти дополнительное профессиональное образование или переподготовку, получить психологическую и юридическую помощь. Существуют определенные льготы при посещении культурных и развлекательных мероприятий. Установлен первоочередной порядок зачисления детей в спортивные секции.
Мобилизованным жителям региона доступны и льготы по уплате транспортного налога. Такая мера поддержки предоставляется в беззаявительном порядке. Освобождаются от уплаты налога бойцы (а также супруги и родители погибших участников СВО) на одно транспортное средство (за налоговые периоды 2022 — 2025 годов).
Если же ветеран боевых действий — участник СВО, уволенный с военной службы, решит заняться фермерским хозяйством на селе, то он может рассчитывать на грант «Агромотиватор», его предоставляют однократно. В качестве иных видов финансовой поддержки предоставляются льготные займы на ведение предпринимательской деятельности.
Внедрены помимо прочего и социальные выплаты на строительство или покупку жилья для тех, кто намерен переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там.
— Право на эту меру поддержки имеют граждане, работающие или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, или осуществляющие деятельность на сельских территориях по трудовому договору в государственных учреждениях в сфере лесного хозяйства, — информируют в министерстве. — Важно при этом, чтобы человек был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Максимальный срок строительства и ввода в эксплуатацию построенного жилья составляет 2 года 6 месяцев, а размер социальной выплаты — 70% от расчетной стоимости жилья, оставшиеся 30% оплачивается в самостоятельном порядке.
Ну и, конечно, ветераны боевых действий имеют право на внеочередное получение медицинской помощи. При наличии показаний им положена специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. Также и медицинская реабилитация или паллиативная медицинская помощь.
С заботой о своих.
И это еще не все, в чем готово помочь краевое правительство. А ведь помимо региональных мер поддержки существуют и федеральные, которых тоже довольно много. Поэтому для того, чтобы участники специальной военной операции и члены их семей имели полную информацию о доступном подспорье, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе был разработан справочник мер поддержки.
В электронном формате он доступен на сайте краевого министерства социальной защиты в разделе «Гражданам». Здесь можно разобраться в условиях получения тех же выплат или узнать более подробно о том, кто может рассчитывать на представленный вид помощи, а также какие документы необходимы для этого и куда их нужно подать. Справочник объединяет всю важную информацию, поэтому жителям края не придется тратить время на поиски данных в разных источниках.
Важно помнить и о созданном по указу президента РФ государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», где героям также всегда готовы предоставить всестороннюю поддержку и помощь по всем вопросам. Еще на моменте его организации глава государства подчеркнул, что задачей фонда «станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии». И все это на сегодняшний день здесь успешно ведется.
В Хабаровском крае оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Например, в Хабаровске организацию можно найти по адресу: улица Муравьёва-Амурского, 54 (телефон +7 (4212) 96−67−42). Но социальные координаторы есть не только в краевой столице, филиалы Фонда открыты в разных районах региона (найти контакты конкретного отделения можно в официальном сообществе в социальных сетях).