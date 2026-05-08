Для участников СВО в Хабаровском крае действуют более 40 мер поддержки

Выплаты предусмотрены также в связи с газификацией. Сегодня ветераны боевых действий или члены семей погибших ветеранов боевых действий, участники СВО и члены их семей могут получить субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ внутри границ земельных участков. Такая выплата предоставляется в размере понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей. Или же можно обратиться за компенсацией части расходов, понесенных в связи с газификацией жилья или в связи с покупкой и установкой внутридомового газового оборудования. В этом случае также ориентируются на размер затрат, но компенсация при этом не может превышать 200 тысяч рублей.