В офисе партии премьера Нидерландов в Гааге нашли бомбу, она взорвалась

Взрывное устройство подбросили в почтовый ящик штаб-квартиры нидерландской партии «Демократы-66» премьер-министра Роба Йеттена. Об этом информирует NOS.
Взрыв прогремел в четверг в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Повреждены вход и окна, помещение заволокло дымом. В тот момент в гаагской штаб-квартире партии находились около 30 участников молодежного мероприятия. В результате инцидента никто не пострадал.
Полиция задержала подозреваемого спустя примерно час после ЧП. Сам Йеттен назвал произошедшее «трусливым актом запугивания». Премьер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию.
Накануне Йеттен заявил, что Европа просто «не имеет права» оставлять без внимания украинский конфликт, который должен оставаться «приоритетным». Он считает, европейские лидеры должны помогать Украине, несмотря ни на что.